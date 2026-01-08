Dem Parti Heyeti, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi Üyeleriyle TBMM'de Bir Araya Geldi

(ANKARA) - DEM Parti, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi üyelerinden oluşan bir heyetin, Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ve Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ile TBMM'de görüştüğünü, görüşmede Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, tutuklu siyasetçiler, kayyum uygulamaları ile "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin ele alındığını duyurdu.

"Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi üyelerinden oluşan bir heyet, Diş İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ebru Günay ve Diyarbakır Milletvekilimiz Sevilay Çelenk ile TBMM Grubumuzda görüştü. Görüşmede Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri, tutuklu siyasetçiler ve belediye eşbaşkanlarının durumu, kayyım atamaları ile Barış ve Demokratik Toplum Süreci konusunda görüş alışverişinde bulunuldu."