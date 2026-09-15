DEM Parti: Barış söylemiyle baskı pratiği yan yana duramaz - Son Dakika
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DEM Parti: Barış söylemiyle baskı pratiği yan yana duramaz

DEM Parti: Barış söylemiyle baskı pratiği yan yana duramaz
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DEM Parti, bileşeni SYKP'nin Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz ile ESP üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, demokratik alanın daraltılarak yürütülen sürecin toplum nezdinde inandırıcı olmayacağı belirtildi.

(ANKARA) - DEM Parti'den SYKP Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, ESP üyeleri de dahil çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Türkiye'nin barışı ve demokratik çözümü tartıştığı böylesi tarihsel bir dönemde, her gün toplumun başka bir kesiminin hedef gösterilmesi; siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve akademisyenlerin sesinin kısılmaya çalışılması kabul edilemez. İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin bir yandan barıştan söz edip diğer yandan demokratik alanı daraltarak yürütülmesi toplum nezdinde inandırıcı ve güven verici olmaz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, ESP üyeleri ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin barışı ve demokratik çözümü tartıştığı böylesi tarihsel bir dönemde, her gün toplumun başka bir kesiminin hedef gösterilmesi; siyasetçilerin, hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve akademisyenlerin sesinin kısılmaya çalışılması kabul edilemez. Dün hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların ve Barış Akademisyenlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin ardından bugün de bileşenimiz SYKP'nin Eş Genel Başkanı Melih Mertcan Titiz, yine bileşenimiz ESP'nin üyeleri ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması bu açıdan tabloyu ağırlaştırmaktadır. İktidara bir kez daha hatırlatıyoruz, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin bir yandan barıştan söz edip diğer yandan demokratik alanı daraltarak yürütülmesi toplum nezdinde inandırıcı ve güven verici olmaz. Barışın dili ile baskının pratiği yan yana duramaz.  86 milyon yurttaşımızın barış ve güven içinde yaşadığı bir Türkiye'ye giden yol daha fazla hukuktan, daha fazla demokrasiden ve daha fazla özgürlükten geçmektedir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti: Barış söylemiyle baskı pratiği yan yana duramaz - Son Dakika

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