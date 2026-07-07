Dem Parti: Bozova Belediye Eş Başkanı İsmail Yıldız Görevden Alındı

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Bozova Belediye Eş Başkanı İsmail Yıldız'ın, partinin "Geri Çağırma İlkesi" kapsamında yürütülen değerlendirme süreci sonucunda eş başkanlık görevinden alındığını, Yıldız'ın Bozova Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Bozova Belediye Eş Başkanı İsmail Yıldız'ın görevden alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kararın partinin "Geri Çağırma İlkesi" kapsamında yürütülen değerlendirme sürecinin ardından alındığı bildirildi.

Açıklamada, 31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti'nin Urfa'da elde ettiği sonuçlara değinilerek, "31 Mart 2024 seçimlerinde partimizin elde ettiği önemli başarılardan biri de Urfa'da gerçekleşmiştir. Partimiz, burada yedi ilçe belediyesini kazanırken, büyükşehir belediyesi başta olmak üzere birçok ilçede de halkın güçlü desteğini ve takdirini almıştır" denildi.

Urfa'da kazanılan belediyelerin sistematik biçimde hedef alındığı öne sürülen açıklamada, "Urfa halkının partimize gösterdiği bu teveccüh karşısında, başta özel savaş aygıtları olmak üzere her türlü yol ve yöntem devreye sokulmuş; belediyelerimiz bugüne kadar sistematik biçimde hedef alınarak yıpratılmak istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"HEM İSMAİL YILDIZ HEM DE MUHATAPLARLA GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Açıklamada, belediyelerin, tüm saldırılara rağmen halka hizmet etme anlayışıyla hareket ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Seçilmiş her arkadaşımız, görev süresi boyunca halkımızın ve partimizin değerlendirmesine açık olduğu gibi kurumsal denetime de tabidir. Bozova Belediyemiz bu kapsamda değerlendirmeye alınmıştır. Belediye Eş Başkanımız İsmail Yıldız'ın seçimlerden bugüne kadar üstlendiği öncülük görevi, partimize ve ilgili kurullarımıza ulaşan şikayetler doğrultusunda yeniden ele alınmıştır."

Bu süreçte hem Eş Başkanımız İsmail Yıldız'la hem de ilgili tüm muhataplarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yakın zamanda düzenlenen konferansımızda kabul edilen Tutum Belgesi doğrultusunda Geri Çağırma İlkesi işletilmiş, yürütülen değerlendirme süreci bu ilke temelinde sonuçlandırılmıştır. Yapılan karşılıklı görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, İsmail Yıldız arkadaşımız eş başkanlık görevinden alınmıştır. Kendisi, bundan sonraki süreçte Bozova Belediye Meclis Üyesi olarak partimizin ve belediyemizin çalışmalarına katılmaya devam edecektir."