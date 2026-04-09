DEM Parti'de Yeni İdare Amiri Seçildi
DEM Parti'de Yeni İdare Amiri Seçildi

09.04.2026 20:20
Saliha Aydeniz'in istifası sonrası Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Meclis İdare Amiri oldu.

(ANKARA) - DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in danışmanı Dilan Karaman'ın ölümüyle gündeme gelen süreçte başlatılan disiplin soruşturması devam ederken, Aydeniz'in istifasıyla boşalan Meclis İdare Amiri görevine DEM Parti milletvekillerinin oylarıyla Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü seçildi.

DEM Parti'nin dün yapılan MYK toplantısının ardından dört gün boyunca devam edecek bir toplantı serisinde bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında milletvekilleriyle parti genel merkezinde toplantı yapıldı. Toplantıda, disiplin soruşturmasına yönelik yürütülen sürecin akıbetinin yanısıra süreç için TBMM'de çıkarılması beklenen hukuki düzenlemeler, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin gelişmeler, bölgedeki durum ve 1 Mayıs hazırlıkları ele alındı.

Geçtiğimiz günlerde danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman'ın 27 Kasım 2025'te yaşamına son vermesinin ardından Meclis İdare Amirliği görevinden istifa eden DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in yerine toplantıda, DEM Parti milletvekillerinin kararıyla yeni Meclis İdare Amirini belirlemek üzere oylama yapıldı. Meclis İdare Amirliği için yapılan seçimde Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Mardin Milletvekili George Aslan, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve Van Milletvekili Gülderen Varlı'nın isimleri yarıştı. Milletvekillerinin oy kullandığı seçim sonucunda Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, DEM Parti'nin yeni Meclis İdare Amiri oldu.

