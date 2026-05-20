DEM Parti'den Beydilli'ye Suç Duyurusu

(ANKARA) - DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, sosyal medya üzerinden kadınlarla ilgili cinsiyetçi paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Kızılay Derneği Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli'nin, "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin paylaşımı; kadınların kamusal yaşamdan dışlanmasını, çalışma yaşamından çekilmesini ve toplumsal eşitlikten mahrum bırakılmasını savunan içeriktedir. Bu söylem; kadınlara yönelik ayrımcı uygulamaları teşvik eden ve toplumsal zeminde suç teşkil eden eylemleri meşrulaştıran bir mahiyet taşımaktadır. Bu yanıyla şüphelinin TCK m. 214 amir hükmünde yer alan suç fiillerini işlediği açıktır. Ayrıca şüpheli tarafından gerçekleştirilen paylaşımın, TCK 217, TCK 217/A suç tipleri yönünden de değerlendirilerek, bu suçlara ilişkin de cezalandırılması talebiyle iddianame tanzimi gerekmektedir."

Kadınlara yönelik ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin yaptırımsız bırakılması, benzer söylemlerin yaygınlaşmasına, toplumsal meşruiyet kazanmasına ve kadınlara yönelik şiddetin derinleşmesine neden olmaktadır. Bu yanıyla şüphelinin paylaşımının milyonlarca etkileşim aldığı, geniş kitlelere ulaştığı ve kurumsal pozisyonu nedeniyle kamuoyu üzerinde etkili olduğu gözetildiğinde, yargı organlarına duyulan güvenin tesisi ve Anayasal ve uluslararası yükümlülükler bakımından etkin ve etkili biçimde yürütülecek soruşturma akabinde iddianame tanzimi yargısal zarurettir."