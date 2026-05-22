DEM Parti'den CHP'ye Destek Ziyareti
DEM Parti'den CHP'ye Destek Ziyareti

22.05.2026 16:20
DEM Parti, CHP'nin iptal edilen kurultayı için İstanbul'da dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl örgütü, kurultayı iptal edilen CHP'ye destek için İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, teşekkürlerini iletirken DEM Parti İstanbul İl Başkanı Arife Çınar, birlikte mücadele vurgusu yaptı.

CHP Kurultayı'nın iptal kararının ardından DEM Parti İstanbul İl örgütü, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 ilçede eş zamanlı basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün İstanbul il binasını siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve sendikalar ziyaret ediyorlar. Şu anda DEM Parti'nin İstanbul İl Eş Başkanları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve bileşen partileri ziyaret ettiler. Ben DEM Parti heyetine, milletvekillerine, parti meclisi üyelerine ve bileşen partilerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hep söylediğimiz bir şey var. Mesele CHP meselesi değildir. Mesele demokrasi, adalet, anayasal düzen meselesidir."

"MÜCADELEMİZİ BİRLİKTE YÜRÜTÜCEĞİZ"

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, tarihi bir dönemden geçildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Uzun bir süredir muhalefeti, ana muhalefeti susturmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. En son olarak da baktığımızda CHP'ye yönelik yapılan bu tutumu, yaklaşımı kabul etmiyoruz. Biz DEM Parti olarak Türkiye'de demokrasinin, demokratik bir cumhuriyetin inşa edilmesi, her siyasi partinin kendi iradesiyle ülkeyi yönetmesini hep ifade ettik ancak geldiğimiz aşama şu. Artık seçimin de geçerliliğinin kalmadığı, siyasi partilerin kongrelerinin geçerliliğinin kalmadığı bir Türkiye karanlık tablosuyla karşı karşıyayız. İşte biz bu toplumu dizayn etmeye çalışan ve aynı zamanda iktidar aklının siyasi partileri dizayn etmeye çalışan bu zihniyetine karşı durmak için hep birlikte mücadelemizi yürüteceğiz ve aynı zamanda dayanışmamızı Özgür Başkanımıza ve aynı zamanda CHP'ye iletmek için bugün buraya geldik. Mücadelemizi, dayanışmamızı Türkiye'nin demokratikleşmesi için mücadelemizi birlikte yürüteceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
