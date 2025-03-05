DEM Parti'den Gözaltılara Tepki

Güncel

(ANKARA)- Kürtçe öğrenme kitabı hazırladıkları gerekçesiyle yazarlar Sami Tan, Mevlüt Aykoç, Ronahi Önen'in gözaltına alınmasına Dem Parti'den tepki gösterildi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "'Tarihi "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' ile Türkiye yeni bir döneme girerken, Ronahi Önen, Sami Tan ve Mevlüt Aykoç şahsında Kürt dili emekçilerine yönelik bu antidemokratik ve hukuk dışı saldırılar kabul edilemez. Bu operasyonlar barış umudunu baltalamaya yöneliktir." denildi.

DEM Parti sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada gözaltılara tepki gösterildi. DEM Parti açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

"Tarihi 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' ile Türkiye yeni bir döneme girerken, Ronahi Önen, Sami Tan ve Mevlüt Aykoç şahsında Kürt dili emekçilerine yönelik bu antidemokratik ve hukuk dışı saldırılar kabul edilemez. Bu operasyonlar barış umudunu baltalamaya yöneliktir. İktidar ve denetimindeki yargı bu saldırılara derhal son vermelidir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı ve toplumun beklediği demokratikleşme adımları acilen atılmalıdır."