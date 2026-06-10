DEM Parti'den Paşinyan'a Tebrik Mesajı - Son Dakika
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DEM Parti'den Paşinyan'a Tebrik Mesajı

10.06.2026 11:07
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, Paşinyan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı ve barış diledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılan seçimleri kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'a tebrik mesajı gönderdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın gönderdiği tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'da gerçekleştirilen demokratik seçimlerde, her iki Ermenistan vatandaşından birinin güçlü desteğini ve güvenini alarak elde ettiğiniz seçim zaferini Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak içtenlikle kutluyoruz. Ermenistan halkının, son yıllarda yaşanan tüm zorluklara ve bölgesel gerilimlere rağmen sandıkta bir kez daha barıştan, istikrardan ve demokratik gelecekten yana net bir tercih kullanmış olması son derece kıymetlidir. Bu sandık iradesi, halkların çatışma yerine bir arada yaşamayı ve diyalogu seçtiğinin en somut göstergesidir."

"ERMENİSTAN HALKINA BARIŞ VE ESENLİK DOLU BİR GELECEK DİLİYORUZ"

?Sizin liderliğinizde sürdürülen, komşularla barış arayışını ve bölgesel iş birliğini temel alan vizyonun, Güney Kafkasya'da kalıcı bir huzur iklimi yaratacağına olan inancımız tamdır. Bölge halklarının refahı, komşuluk ilişkilerinin adalet ve eşitlik temelinde güçlendirilmesinden geçmektedir. Bu tarihi eşikte, halkın büyük desteğiyle tazelediğiniz güvenin Ermenistan'a ve tüm bölgeye barış getirmesini temenni ediyor; yeni görev döneminizde size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Ermenistan halkına barış ve esenlik dolu bir gelecek dileklerimizle."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Paşinyan'a Tebrik Mesajı - Son Dakika

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