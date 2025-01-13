DEM Parti'den Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki - Son Dakika
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DEM Parti'den Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

DEM Parti\'den Rıza Akpolat\'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

DEM Parti, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, iktidarın yargıyı muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri engellemek için bir aparat olarak kullandığını savundu. Partinin sosyal medya paylaşımında, son operasyonun halkın iradesini çiğnediği ifade edildi.

13.01.2025 23:14  Güncelleme: 23:15
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(ANKARA) - DEM Parti'den, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada "iktidar yargıyı aparat olarak kullanmaktan vazgeçmelidir" tepkisi dile getirildi. Açıklamada, " Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan son operasyon iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca alma, halka hizmet sunmalarını engelleme politikasının devamıdır" denildi.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterildi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan son operasyon iktidarın muhalefet partilerinin yönettiği belediyeleri kıskaca alma, halka hizmet sunmalarını engelleme politikasının devamıdır. İktidar kendinden olmayan herkesi kriminalize etmekten, yargıyı bir aparat olarak kullanmaktan vazgeçmelidir! Belediyeler halkındır, seçen halktır, değiştirecek olan da halkın kendisidir!

31 Mart seçimlerinden bu yana 7 DEM Partili ve 2 CHP'li belediyeye kayyım atanması da Beşiktaş Belediye Başkanının sabaha karşı operasyonu ile gözaltına alınması da asla kabul edilemez.

İktidar sandıkta ve seçimde kazanamadığı belediyelere yönelik demokrasi ve hukuk dışı uygulamalardan, halk iradesini çiğnemekten derhal vazgeçmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Sert Tepki - Son Dakika

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