DEM Parti'den Yolcu Gemisi Açıklaması
DEM Parti, Girne açıklarındaki yolcu gemisi alabora olayında can kaybı olmamasını ve kurtarma çalışmalarını diliyor.
(ANKARA) - DEM Parti, Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Girne açıklarında, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu bir yolcu gemisinin batması haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz. Yaşanan bu faciada, gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Son Dakika › Güncel › DEM Parti'den Yolcu Gemisi Açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?