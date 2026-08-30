DEM Parti\'den Yolcu Gemisi Açıklaması

(ANKARA) - DEM Parti, Girne açıklarında 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin, "Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında, içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu bir yolcu gemisinin batması haberini büyük bir üzüntüyle karşıladık. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasını, arama-kurtarma çalışmalarının en hızlı ve etkin biçimde yürütülerek gemide bulunan herkesin güvenli bir şekilde kurtarılmasını diliyoruz. Yaşanan bu faciada, gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."