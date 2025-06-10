DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Mesajı

(MANİSA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından duygularını, "Manisa çok değerli bir evladını yitirdi. Aslında Türkiye çok değerli bir evladını yitirdi. Halkçı, belediye hizmetlerini şeffaf bir şekilde yapan, çok değerli, çok kıymetli bir başkanımızı yitirdik" diye ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bakırhan, şunları söyledi:

"Manisa çok değerli bir evladını yitirdi. Aslında Türkiye çok değerli bir evladını yitirdi. Halkçı, belediye hizmetlerini şeffaf bir şekilde yapan, çok değerli, çok kıymetli bir başkanımızı yitirdik. Ailesine, partisine, sevenlerine, Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Başımız sağ olsun."