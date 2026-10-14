DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına antidemokratik dedi - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına antidemokratik dedi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Halk TV\'ye kayyım atanmasına antidemokratik dedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına sert tepki gösterdi. Bakırhan, kararın basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu vurgulayarak antidemokratik ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasını kınayarak, kararın basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu belirtti. Bakırhan, "Muhalif basın kurumlarına yönelik devreye konulan bu antidemokratik ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Halkın seçme ve seçilme hakkına kayyım atayan anlayış, şimdi de halkın haber alma hakkına aynı yöntemle müdahale ediyor. Muhalif medyanın önde gelen mecralarıdan biri olan Halk TV'ye kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu karar; basın özgürlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne dönük açık bir müdahaledir. Demokratik toplumun en temel ilkelerinden biri olan halkın haber alma hakkı engellenemez. Muhalif basın kurumlarına yönelik devreye konulan bu antidemokratik ve hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir. Baskıya uğrayan tüm basın kurumlarının ve emekçilerinin yanında olacağız."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Halk TV'ye kayyım atanmasına antidemokratik dedi - Son Dakika
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