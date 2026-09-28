DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, tahliye edilen Selçuk Mızraklı\'yı ziyaret etti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaklaşık 7 yıldır bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden 9 Eylül'de tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Bakırhan, "Aramıza tekrar hoş geldin Selçuk Hocam" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından, Mızraklı'yı ziyaretine ilişkin açıklama paylaştı.

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde uzun yıllar özgürlüğünden mahrum bırakılan, önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettik. 7 yıl sonra Selçuk Başkan ile yeniden bir araya gelerek hasret giderdik. Barış ve demokrasi mücadelemizde umudumuzu büyüterek yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aramıza tekrar hoş geldin Selçuk Hocam."