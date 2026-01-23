Ahmet Özer'e Hapis Cezası... Tülay Hatimoğulları: "Kent Uzlaşısı'ndan Suç Devşirmeye Çalışan Bu Anlayış Eninde Sonunda Kaybedecektir"

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kent Uzlaşısı'ndan suç devşirmeye çalışan, halkların ortak iradesiyle kurulan demokratik ittifaka tahammül edemeyen bu anlayış eninde sonunda kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, "silahlı terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla yargılandığı "Kent Uzlaşısı" davasında, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ahmet Özer'e verilen ısmarlama hapis cezasıyla yeni bir 'suç' icat edilmek isteniyor. Verilmek istenen mesaj açıktır, Kürtlerin Batı'da temsil edilmesi suç sayılmak istenmektedir. Oysa biz biliyoruz ve söylüyoruz, asıl suç, halkın iradesini yok saymaktır. Asıl suç, hukuku siyasi çıkarların aparatı haline getirmektir. Asıl suç, sandıkta ortaya çıkan iradeye düşmanlıktır. Kent Uzlaşısı'ndan suç devşirmeye çalışan, halkların ortak iradesiyle kurulan demokratik ittifaka tahammül edemeyen bu anlayış eninde sonunda kaybedecektir."