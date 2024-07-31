DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 kişi için açıklama yaptı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van İl Eş başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine dair açıklama yaptı. Van Adliyesi önünde konuşan Hatimoğulları, "Bu hukuksuz gözaltıları asla kabul etmiyoruz" dedi.

Van'da DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi üzerine Van Adliyesi önünde açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"2 gün önce gözaltılar gerçekleşti. 14 arkadaşımız gözaltına alındı. Şuan itibariyle 3'ü serbest bırakıldı 11'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sürecini beklemekteyiz. Bu süreç Mersin'deki gençlerin Kürtçe müzik söylemesi, halay çekmesi ile başladı. Daha sonra İstanbul, Siirt, Batman gibi birçok ilimizde Kürtçe müzik söyledikleri için gözaltına alınıp, tutuklama furyasıyla bu süreç devam ediyor. Bu gözaltıları asla kabul etmiyoruz. Bu ülkede 30 milyona yakın Kürt var, Kürtçe konuşuyorlar ana dilleri Kürtçe. Halaylarını Kürtçe müzik eşliğinde çekiyorlar. Türkiye'deki bütün düğünlere mi operasyon yapacaklar? Bütün cenaze törenlerine mi müdahale mi edecekler, anmalara mı müdahale edecekler. Bugün Kürt'ün anadiliyle uğraşmak bu iktidara ve ülkemize kazandırmaz, kaybettirir. Kürtler bu ülkenin asli yurttaşıdır. Bu uygulamalardan artık vazgeçin. Bu ülkede açlık ve yoksulluk diz boyu iken, insanlar kuru ekmeğe muhtaçken bu iktidar gündemi değiştirmek için Kürtle uğraşmaya devam ediyor. Artık yeter, arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu konuda bütün Türkiye kamuoyunu Van halkı ile dayanışmaya davet ediyoruz."