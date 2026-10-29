DEM Parti Eş Genel Başkanları 103. yıl mesajında demokratik Cumhuriyet çağrısı yaptı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajda, yurttaşlığın herkesin dili, kimliği, kültürü, inancı ve düşüncesinin eşit güvence altında olmasıyla anlam kazanacağını belirtti. Demokratik Cumhuriyet'in eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan eş genel başkanlar, "Cumhuriyet'in kurucu fikri kıymetlidir ve bugünün ihtiyaçlarıyla buluşması için güncellenmesi gerekir. İkinci yüzyılda Cumhuriyet daim, demokrasi kaim, halkların kardeşliği baki olsun" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

"Cumhuriyetin fikrinin en kıymetli vaatlerinden biri, tebaanın yurttaşa dönüşmesiydi. Yüz yılı aşan tecrübe gösterdi ki, yurttaşlık, herkesin dili, kimliği, kültürü, inancı ve düşüncesi eşit ölçüde güvence altında olmadığında eksik kalıyor" denilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin 103. yılını, yalnızca geçmişi hatırlamak için değil nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi yeniden düşünmek için de bir vesile olarak görüyoruz. Cumhuriyet fikri bugün de eşitlik, özgürlük ve ortak gelecek için büyük bir imkandır. Bu imkan, Cumhuriyetin herkesin kendisini ait hissettiği, hiçbir kimliğin ve kültürün bir diğerinden üstün ya da aşağı görülmediği demokratik bir zeminde hayat bulur ve gelişir. Sağcısı, solcusu, muhafazakarı, seküleri, Sünnisi, Alevisi, Türk'ü ve Kürt'ü; bütün halklar ve inançlar bu ülkenin eşit sahibidir. Demokratik bir gelecek de ancak hepimizin eşit söz ve karar sahibi olduğu ortak bir yaşamla kurulabilir. Kadınların eşit, emekçilerin güvenceli, gençlerin umutlu yaşadığı, hukukun herkes için eşit işlediği bir Türkiye mümkündür.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET, HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYULAN BİR CUMHURİYETTİR"

Demokratik Cumhuriyet, kimsenin kimseye benzemek zorunda kalmadığı ve halkın iradesine saygı duyulduğu bir Cumhuriyettir. Bu aynı zamanda birlikte ve daha huzurlu yaşanacak bir ülkenin tarifidir. Bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, evrensel insan hakları, özgür basın, kuvvetler ayrılığı ve güçlü bir yerel demokrasi bunun gereğidir. Cumhuriyet'in kurucu fikri kıymetlidir ve bugünün ihtiyaçlarıyla buluşması için güncellenmesi gerekir. Mevzuattan kurumsal mimariye kadar her alanda demokratik ilkeyi esas aldığımızda Cumhuriyet, huzurla anılan bir ülkenin zemini olacaktır. Cumhuriyet'in çoğul kimlikleri kapsaması ortak yurttaşlığı ve değerleri zayıflatmaz, güçlendirir. Geçmişin acılarını inkar etmeden, ama onların içine hapsolmadan, yanyana durarak yeni bir sayfa açma imkanı elimizdedir.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET HEPİMİZİN ORTAK EVİ OLACAKTIR"

Bu anlayış ve yaklaşımla Cumhuriyet fikrini demokrasiyle güncellemeyi ve taçlandırmayı hedefliyoruz. Özgürlük sadece belli bir kesim için değil herkes için olmalıdır. Eşitlik, adalet ve özgürlük birlikte güvence altına alındığında, Demokratik Cumhuriyet hepimizin ortak evi olacaktır. Barışın, demokratik siyasetin ve toplumsal uzlaşmanın önünü açmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İkinci yüzyılda Cumhuriyet daim, demokrasi kaim, halkların kardeşliği baki olsun."