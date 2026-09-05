DEM Parti eş genel başkanları, Ağrı Belediye Eş Başkanı Akkuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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DEM Parti eş genel başkanları, Ağrı Belediye Eş Başkanı Akkuş için taziye mesajı yayımladı

DEM Parti eş genel başkanları, Ağrı Belediye Eş Başkanı Akkuş için taziye mesajı yayımladı
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, kaybın yalnızca Ağrı'nın değil, partinin ve tüm yol arkadaşlarının kaybı olduğu belirtilerek aileye ve Ağrı halkına başsağlığı dilendi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yaşamını yitiren Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş için yayımladıkları mesajda, "Kaybımız yalnızca Ağrı'nın değil, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın ve partimizin kaybıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kanser nedeniyle hayatını kaybeden Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş için taziye mesajı yayımladı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın ortak mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ağrı Belediye Eş Başkanımız Mehmet Akkuş'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Akkuş, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin emektarlarından biri olarak, halkına hizmet aşkıyla, Ağrı'nın ve Ağrılıların meselelerine sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla görev yaptı.

Kaybımız yalnızca Ağrı'nın değil, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın ve partimizin kaybıdır. Kederli ailesine, yakınlarına, Ağrı halkına ve partimize başsağlığı diliyor; kendisini saygı ve minnetle anıyoruz.

Uğurlar olsun heval Mehmet..."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti eş genel başkanları, Ağrı Belediye Eş Başkanı Akkuş için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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