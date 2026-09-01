DEM Parti Eş Genel Başkanları yeni adli yıl açıklamasında eşit ve ayrımsız adalet vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti Eş Genel Başkanları yeni adli yıl açıklamasında eşit ve ayrımsız adalet vurgusu yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanları yeni adli yıl açıklamasında eşit ve ayrımsız adalet vurgusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Hatimoğulları, hukukun siyasetin gölgesinden çıkması ve yargının hiçbir kimliğe veya toplumsal kesime ayrım yapmaması gerektiğini belirtirken, Bakırhan adaletin ayrımsız uygulandığında adalet olacağını vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Hukukun siyasetin gölgesinden çıktığı, yargının hiçbir kimliğe, düşünceye ya da toplumsal kesime göre ayrım yapmadığı bir ülke mümkündür" derken; Bakırhan "Adalet, ayrımsız uygulandığında adalettir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni adli yıl dolayısıyla açıklama yaptı. Eş Genel Başkanlar, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün güçlendiği, yargının bağımsız ve tarafsız işlediği ve adalete eşit erişimin sağlandığı bir dönem olması temennisinde bulundu.

"HUKUKUN SİYASETİN GÖLGESİNDEN ÇIKTIĞI BİR ÜLKE MÜMKÜN"

"Yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün, bağımsız ve tarafsız yargının, adalete eşit erişimin güçlendiği bir döneme vesile olmasını diliyorum" diyen Hatimoğulları, hukukun siyasetin etkisinden uzak olması, yargının toplumun farklı kesimleri arasında ayrım yapmaması gerektiğini vurguladı.

"Hukukun siyasetin gölgesinden çıktığı, yargının hiçbir kimliğe, düşünceye ya da toplumsal kesime göre ayrım yapmadığı bir ülke mümkündür" ifadelerini kullanan Hatimoğulları, cezaevlerinden meydanlara, yerel iradeden ifade özgürlüğüne kadar adaletin eksik kaldığı her alanda sözü büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

BAKIRHAN: "ADALET, AYRIMSIZ UYGULANDIĞINDA ADALETTİ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise yeni adli yılın hukukun herkes için eşit şekilde uygulandığı bir düzenin kurulmasına katkı sunmasını diledi.

Bakırhan, "Yeni adli yılın, hukukun herkes için aynı şekilde işlediği bir düzenin inşasına hizmet etmesini diliyorum. Adli yılın açılışında, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir hukuk düzenini yeniden hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Adaletin temel ölçütünün ayrım yapılmadan uygulanması olduğunu belirten Bakırhan, "Adalet, ayrımsız uygulandığında adalettir" dedi.

Bakırhan, başta infaz düzenlemesi olmak üzere hukuk devleti, demokrasi ve barışı güçlendirecek adımların atılması çağrısında bulunarak, "Başta infaz düzenlemesi olmak üzere; hukuk devletini, demokrasiyi ve barışı güçlendirecek adımların atılması, 86 milyonun tamamının yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanları yeni adli yıl açıklamasında eşit ve ayrımsız adalet vurgusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı
Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha Türklerin akın ettiği şehirde bir hırsızlık vakası daha

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:06:53. #.0.2#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanları yeni adli yıl açıklamasında eşit ve ayrımsız adalet vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement