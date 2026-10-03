DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile izleme kurulu ve yasal düzenlemeleri görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile izleme kurulu ve yasal düzenlemeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin görüştü. Görüşmede çerçeve yasa sonrası yeni yasama döneminde yapılacak düzenlemeler istişare edildi, heyet görüş ve önerilerini sundu.
(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile yasal düzenlemeler ve izleme kuruluna ilişkin görüştü.
DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, "DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Görüşmede, çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyetimiz görüş ve önerilerini sundu" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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