Dem Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesi... Dem Parti Sözcüsü Doğan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Talepler Listesi Sunulmadı"

(ANKARA) - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "talepler listesi sunduğuna" yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, "Bazı haberlerde '13 Maddelik Talepler Listesi' olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesinde bazı taleplerin sunulduğuna" ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. Doğan, şunları kaydetti:

"DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde '13 Maddelik Talepler Listesi' olarak sunulan maddeler, DEM Parti'nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir 'Talepler Listesi' gibi yaymak doğru değildir."