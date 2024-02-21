DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak - Son Dakika
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DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak

DEM Parti İstanbul\'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak

DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

21.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:46
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DEM Parti, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkarılacak. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti İstanbul'un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracak - Son Dakika
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