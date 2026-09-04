DEM Parti liderleri, soruşturma açılan eski Başbakan Davutoğlu'nu aradı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, bu tür soruşturmaların doğru olmadığı belirtildi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan feshedilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma açılan Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız görüşmede, parti liderleri ve siyasiler hakkında düşüncelerini açıkladıkları için soruşturma açılmasının doğru olmadığını belirtti" denildi.
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