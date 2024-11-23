DEM Parti Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti Madencilere Destek Ziyareti

Geniş Video İzle

DEM Parti heyeti, özelleştirmeye karşı direnen madencilere destek olmak için Çayırhan'da eylemde bulundu.

23.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- DEM Parti heyeti, Ankara'nın Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nda eylemde olan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Heyet adına açıklama yapan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, madencilerin Türkiye'de yeni nesillerin geleceklerini farklı bir şekilde inşa etmek için direndiğini söyledi.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nda varlık satışına karşı madencilerin başlattığı direniş devam ediyor. Siyasi parti temsilcilerini sık sık bölgeyi ziyaret ederek madencilere dayanışma mesajı veriyor. DEM Parti heyeti de madencilerle bir araya geldi. Heyet adına açıklama yapan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıklamasında şöyle konuştu:

"Biz yıllardır madenciler için yaşananların bir kader ve fıtrat olmadığını söylüyoruz. Bunu kader diye kabul ettirmek, buna fıtrat diyerek yok saymak isteyenlere karşı diyoruz ki bu ülkede yalnızca kadın kırımı yok. Yalnızca çocuk kırımı yok. Yalnızca doğa kırımı yok. Ne var? Her alanda bir emek kırımı da var. İşçi, emekçi kırımı da var. Bugün burada direnen madencilere borçlu olduğumuz 6 Şubat depremlerinde koskoca devlet henüz deprem sahasına ulaşamamışken kim ulaştı? Madenciler ulaştı. Şimdi bugün burada ne için direniyorlar? Yalnızca özelleştirmeye karşı oldukları için mi hayır. Kendi çabalarıyla ortaya çıkardıkları, emeğe sahip çıkmak ama aynı zamanda yaşadıkları toprağa sahip çıkmak için buradalar. Çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için buradalar. ve o çocukların geleceğine sahip çıkarak Türkiye'deki yeni nesillerin de geleceklerini farklı bir şekilde inşa edebilmek için buradalar. Bugün burada babalarıyla birlikte bekleyen çocuklar var. Babam, amcam burada kaldıkça ben de burada olacağım diyen çocuklar var. Bunların sesine tüm Türkiye duymalı. Buradaki mücadeleye, buradaki haklı emek mücadelesine herkes olduğu yerden sahip çıkmalı. Bu özelleştirmeye, bu satışa her hayır demeli. Babalarımız işsiz kalmasın. Özelleştirme olmasın diye buradayız. Varlık satışına ve özelleştirmeye karşıyız diye çocuklar burada döviz taşıyorlar. İşte bu çocukların geleceği için bu haklı mücadeleye sahip çıkmak gerekiyor. Çocuk kırımları yaşanmasın, kadın kırımı yaşanmasın, doğa kırımı yaşanmasın, emek ve emekçi kırımı yaşanmasın diye hep birlikte bunu daha güçlü bir şekilde duyurmalıyız."

DEM Parti Madencilere Destek Ziyareti
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşegül Doğan, DEM Parti, Çayırhan, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.