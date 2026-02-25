DEM Parti MYK Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
DEM Parti MYK Toplantısı Yapıldı

25.02.2026 11:04
DEM Parti MYK, Öcalan görüşmeleri ve siyasi gelişmeleri ele almak için toplandı.

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Parti Genel Merkezi'nde bugün toplandı. Toplantıda, 16 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve görüşme sonrası yaşanan gelişmeler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün Meclis'te DEM Parti Grubu'na yaptığı ziyaret ele alınacak. Öte yandan Öcalan, süreci başlatan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıldönümü olan cuma günü kamuoyuna yeni mesajını paylaşacak.

DEM Parti MYK'sı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde toplandı.

Toplantıda, Türkiye, Ortadoğu ve dünyadaki siyasal gelişmeler ve 16 Şubat'ta DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme ve bu görüşme sonrası yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.

MYK'da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve rapor sonrası yaşanan gelişmeler ile bundan sonraki yol haritası planlanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un dün Meclis'te DEM Parti Grubu'na yaptığı ziyaret de toplantıda ele alınacak.

Öte yandan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, süreci başlatan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın birinci yıldönümü olan 27 Şubat Cuma günü yeni mesajını kamuoyuyla paylaşacak. Öcalan'ın mesajının DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile İmralı Heyeti'nce kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan, MYK toplantısında, 8 Mart Dünya Kadın Günü etkinlikleri ve 21 Mart Nevroz Bayramı hazırlıklarının yanı sıra 15 günlük takvimsel ve rutin gündemlere ilişkin de planlama yapılacak.

Kaynak: ANKA

