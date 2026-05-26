DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı Belirlendi

DEM Parti'nin Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek heyetler Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan tarafından karşılanacak.

DEM Parti'yi sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA Partisi ziyaret edecek.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet ise bu partilere eş zamanlı bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.