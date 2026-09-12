DEM Parti: Yüzleşmeden demokratik toplum kurulamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti: Yüzleşmeden demokratik toplum kurulamaz

DEM Parti: Yüzleşmeden demokratik toplum kurulamaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladıkları mesajda, "12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız" ifadelerini kullandı. Mesajlarda 12 Eylül'de yaşamını yitirenler ve işkence sonucu hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladıkları mesajda, "12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "12 Eylül; idamların, işkencelerin, yasakların ve halk iradesinin gaspının tarihidir. 12 Eylül'le hesaplaşmak, yalnızca geçmişle yüzleşmek değil; darbeci zihniyetin bugüne taşınan siyasal ve hukuksal mirasına son vermektir. Darbesiz, kayyımsız; halk iradesinin, barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin esas olduğu demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz. 12 Eylül karanlığında katledilen devrimcileri, sosyalistleri, yurtseverleri saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da mesajında, "12 Eylül, yalnızca bir darbe günü değil; özgürlüğü, demokrasiyi ve halkların birlikte yaşama iradesini hedef alan karanlık bir rejimin adıdır. Aradan geçen 46 yıla rağmen o karanlığın izleri bütünüyle silinmiş değil. Çünkü 12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız. Bugün ihtiyacımız olan; darbelerin, çatışmaların ve inkarın değil, barışın, özgürlüğün ve demokratik siyasetin hakim olduğu bir Türkiye'dir. 12 Eylül darbe sürecinde yaşamını yitirenleri, işkence sonucu hayatını kaybedenleri, cezaevlerinde direnenleri ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti: Yüzleşmeden demokratik toplum kurulamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza Acılı annenin ’adalet’ feryadı yürek dağladı Kolon kesen işletme sahiplerine ödül gibi ceza! Acılı annenin 'adalet' feryadı yürek dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan
Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı Bakan Gürlek duyurdu: Torbalı’daki Mehmet Köstekçi cinayetinde 8 şüpheli yakalandı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
İmamoğlu’na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

15:39
Hastanede gerginlik Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
15:19
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor
14:54
Ev sahibi çift toprağa verildi Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler
14:37
“İyilik var“ platformu hayata geçti Bilal Erdoğan’dan tanıtım törenine damga vuran sözler
"İyilik var" platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler
14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 15:53:37. #.0.2#
SON DAKİKA: DEM Parti: Yüzleşmeden demokratik toplum kurulamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement