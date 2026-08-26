DEM Parti'den Rojin Kabaiş sorusu: İlaçları kim verdi? - Son Dakika
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DEM Parti'den Rojin Kabaiş sorusu: İlaçları kim verdi?

DEM Parti\'den Rojin Kabaiş sorusu: İlaçları kim verdi?
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DEM Parti Kadın Meclisi, Rojin Kabaiş'in otopsi raporunda bulunan Rocuronium ve Ornidazole maddelerine dikkat çekerek, bu ilaçların kim tarafından ve ne zaman verildiğini Sağlık ve Adalet Bakanlıklarına sordu; cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Kadın Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edilen Rocuronium ve Ornidazole etken maddelerine işaret edilerek, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na "Bu ilaçlar Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildi?" diye soruldu.

DEM Parti Kadın Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporunda, Rojin'in midesinde ve iç organlarında ilaç etken maddeleri olan Rocuronium ve Ornidazole tespit edildiğine işaret edilerek, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na soruşturmayla ilgili sorular yöneltildi.

Açıklamada, "Kadın cinayetlerinin bizzat devlet kurumları eliyle nasıl örtüldüğünün dosyasının adı Rojin Kabaiş cinayetidir. Otopsi dahi yapılmadan kentin valisinin bu cinayetin üzerini 'intihar' diyerek örtmesi bunun kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı.

Rojin Kabaiş cinayetine dair her gün yeni bulgular ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "ülkenin bakanlarının sessizliğini korumasının, soruşturmanın nasıl engellendiğinin göstergesi olduğu" savunuldu.

Dosyaya sunulan raporlarda her gün yeni bir bilgi ortaya çıktığını kaydedilen açıklamada, "Rojin'in midesinde ve iç organlarında ilaç etken maddeleri olan Rocuronium ve Ornidazole tespit edildiği belirtiliyor. Bu kadar açıkken iki yıldır Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılmaması, bir kez daha bir kadın cinayet dosyasının üzerinin nasıl örtüldüğünü ortaya koyuyor" denildi.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na sorular yöneltilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Rojin'in midesinde ve iç organlarında tespit edilen ilaç etken maddeleri nereden geldi? Bu ilaçlar Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildi? Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin kayıtları incelendi mi? Görevli hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bilgisine başvuruldu mu? Bu bulgular neden iki yıldır kapsamlı bir soruşturmanın konusu yapılmadı? Rojin Kabaiş cinayetinin aydınlatılması bu iktidarın kadınlara borcudur. Rojin Kabaiş cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Rojin Kabaiş sorusu: İlaçları kim verdi? - Son Dakika

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