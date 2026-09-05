DEM Partili Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş kansere yenik düştü

(AĞRI) - DEM Parti, Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş'un uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Akkuş'un vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağrı Belediye Eş Başkanımız Memet Akkuş'u, uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığı sonucunda kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik.

Ömrünü barış ve demokrasi mücadelesine adayan yol arkadaşımız Memet Akkuş'u, ortaya koyduğu emek, mücadele azmi ve halkına olan bağlılığıyla her daim hatırlayacağız.

2024 yılında seçildiği Ağrı Belediye Eş Başkanlığı görevi boyunca Ağrı halkının büyük sevgisini ve saygısını kazanan Memet Akkuş'un bıraktığı mücadele mirasını, yol arkadaşları olarak büyütmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Memet Akkuş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına ve tüm partililerimize başsağlığı diliyoruz."