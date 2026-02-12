DEM Partisi'nde Nihai Rapor Beklentisi - Son Dakika
DEM Partisi'nde Nihai Rapor Beklentisi

12.02.2026 16:49
DEM Parti Sözcüsü Doğan, komisyon çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, güncel gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "27 Şubat çağrısının üzerinden 1 yıl geçti. Öcalan'dan gelen bu çağrı, örgütten hemen karşılık buldu. PKK önce ateşkes ilan etti sonra kongresini toplayarak fesih kararı aldı. Ardından temmuz ayında silahlarını yakarak imha etti. Ekim ayında geri çekilme kararı aldığını duyurdu. Geçen süre zarfında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Böyle bir komisyonun kurulmasını ne kadar değerli bulduğumuzu, eksik de olsa bu komisyonun İmralı'da yaptığı görüşmenin ne kadar kıymetli olduğunu, bu görüşmeyle ne kadar önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu, yanı sıra yapılan tüm dinlemelerin ne kadar kıymetli olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bugün de yineliyoruz bunu. Tüm bu gelişmelere karşın demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi; bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

