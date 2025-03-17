DEM Partisi'nden AK Parti'ye Ziyaret

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısının ardından yürütülen temaslar kapsamında AK Parti heyetini TBMM'de ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık" dedi.

Ziyaret, AK Parti'nin Grup Başkanlığındaki makam odasında gerçekleşti. DEM heyeti saat 14.00'te, TBMM'de DEM Parti ile aynı katta bulunan AK Parti Grup Başkanlığı'na geldi. DEM Parti heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşıladı. Heyetin makam odasına geçmesinin ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti.

1 saat 50 dakika süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada; "Misafirlerimizi ağırladık, çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi karşılıklı kendilerine ilettik. Çok teşekkür ediyorum değerli eş başkanlara, Sırrı Bey'e, Gülistan Hanım'a. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları da bugünkü ziyaretlerine ilişkin DEM Parti grup toplantı salonunda basın açıklaması yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.