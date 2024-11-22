DEM Partisi\'nden Tunceli ve Ovacık\'a Kayyum Atamasına Tepki

(ANKARA)
- DEM Parti
Sözcüsü Ayşegül Doğan
, Tunceli
ve Ovacık
belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Tarihten ders alsaydınız Dersim
'in zorbalıkla yönetilemeyeceğini yüzyılda öğrenmiş olurdunuz" tepkisinde bulundu.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Tunceli Belediyesi
ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sandık hukukuyla alamadığınız, seçim yoluyla kazanamadığınız bir kenti kayyumla ele geçirmeye çalışmak en hafif tabirle zorbalık olabilir. Tarihten ders alsaydınız Dersim'in zorbalıkla yönetilemeyeceğini yüzyılda öğrenmiş olurdunuz."
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