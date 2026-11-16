DEM, Zafer ve Anahtar Parti heyetleri Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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DEM, Zafer ve Anahtar Parti heyetleri Ankara Barosu Başkanı Çağlayan'ı ziyaret etti

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DEM, Zafer ve Anahtar Parti heyetleri Ankara Barosu Başkanı Çağlayan\'ı ziyaret etti
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DEM Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti heyetleri Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yeni döneme dair iyi dilekler iletilirken Zafer Partisi ve Anahtar Parti heyetleriyle ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar görüşüldü.

(ANKARA) - DEM Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti heyetleri, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ı ziyaret etti. Görüşmelerde yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşılırken, Zafer Partisi ve Anahtar Parti heyetleriyle ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Barosu, DEM Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti temsilcilerinin gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

DEM PARTİ ANKARA İL YÖNETİMİNDEN ZİYARET

DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Yılmaz Yıldırımcı ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Başkan Yardımcısı Kemal Cihat Binici ile bir araya geldi.

Ankara Barosu, ziyarete ilişkin paylaşımında, "Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için DEM Parti heyetine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ZAFER PARTİSİ HEYETİYLE GÜNCEL HUKUKİ SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Alperen Akbaş ve beraberindeki heyet, Ankara Barosunu ziyaret etti.

Baro Başkanı Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşılırken ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar değerlendirildi.

ANAHTAR PARTİ HEYETİ ANKARA BAROSUNU ZİYARET ETTİ

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos ve beraberindeki heyet de Ankara Barosu Başkanı Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ankara Barosu, ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Aydos ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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