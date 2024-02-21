DEMBİR-DER Genel Merkezi ve D Haber Kanalı Açıldı

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Demokrasi ve Birlik Derneğinin (DEMBİR-DER) Genel Merkezi ile D Haber kanalı törenle açıldı.

Pendik'teki dernek binasında düzenlenen törene, DEMBİR-DER Yönetim Kurulu Başkanı ve D Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Metiner, dernek yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren Metiner, Türkiye'nin her yerinde örgütleneceklerini, D Haber olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans aldıktan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir yayıncılık faaliyetine başlayacaklarını söyledi.

Yaklaşık 3 aydır "dembirhaber.com" internet sitesinde haber yayınladıklarını dile getiren Metiner, "Bir yanda yayın faaliyetlerimizi sürdüreceğiz, bir yanda derneğimizi Türkiye'nin her yerinde örgütlemeye çalışacağız." dedi.

Metiner, kendileri için demokrasi ve birlik kavramlarının çok önemli olduğunu, dini, ırkı, rengi, cinsi ve yaşam tarzı ne olursa olsun herkes için demokrasi isteyen bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Metiner ve beraberindekiler D Haber stüdyosuna giderek fotoğraf çektirdi.