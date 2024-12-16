Demir Yolunda Heyelan Faciası

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Dağdan kopan kayalar Demir yolunu kapattı, faciadan dönüldü

Karabük - Zonguldak demiryolu ulaşıma kapandı

Yolcu treni facianın eşiğinden döndü

KARABÜK - Karabük-Zonguldak seferini yapan trenin önüne dağdan kopan kayalar düştü. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay sonrası demir yolu tamamen ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karabük - Yenice karayolu üzerinde bulunan Suçatı tünelinin üst kısmındaki dağlık alanda yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Dağdan kopan dev kayalar karayoluna ve demir yoluna düştü. Bu sırada saat 07.05'te Karabük'ten Zonguldak'a hareket üzere kalkan yolcu treninin makinisti Suçatı tüneli mevkiine geldiği sırada dağdan kopan kayaları fark etmesi sonucu olası bir faciadan dönüldü. Bazı kayaların karayoluna da düştüğü bölge ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, demir yolu ise tamamen ulaşıma kapandı. Karayoluna düşen kayalar karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırılırken, demir yolu ekipleri ise bölgede inceleme başlattı.

Yağış nedeniyle zaman zaman kayaların düşmeye devam ettiği bölgede Jandarma ekipleri karayolunda önlem alırken, Demiryolu ağının zarar gördüğü olay sonrası Karabük'ten kalkan tren Bolkuş istasyonuna geri dönerek yolcular karayolu ile otobüsle Zonguldak'a nakledildi.