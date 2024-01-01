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Demir yüklü gemi Zonguldak açıklarında arızalandı - Son Dakika
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Demir yüklü gemi Zonguldak açıklarında arızalandı

Panama bayraklı Furkay isimli yük gemisi, Zonguldak açıklarında makine arızası vererek limana çekildi. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yoluna devam edecek. Mürettebat ise herhangi bir olumsuzluk yaşamadı.

01.01.2024 - 17:34,
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Demir yüklü gemi Zonguldak açıklarında arızalandı

ZONGULDAK - Zonguldak açıklarında makine arızası veren demir yüklü gemi, römorkör eşliğinde limana çekildi. Arızanın giderilmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

Panama bayraklı Furkay isimli yük gemisi Rusya'dan 17 mürettebatı ile aldığı demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yola çıktı.

Gemi Zonguldak açıklarında makine arızası verilince durum yetkililere bildirildi. Gemi; kendisine eşlik eden Kocabaş-1 isimli römorkor ile Zonguldak'a getirilerek TTK'yı ait limana çekildi.

Makine arızasının giderilmesinin ardından geminin demir yükünü Mısır'a getirmek üzere yoluna devam edeceği öğrenildi.

Geminin mürettebatının ise herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı öğrenildi.

Demir yüklü gemi Zonguldak açıklarında arızalandı
Kaynak: İHA
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