Demirci'de Badem Üreticileri Dumanlama ile Donla Mücadele Ediyor

10.04.2026 02:39
Demirci'de badem üreticileri, eksi 3 dereceye düşen sıcaklıklara karşı dumanlama yöntemi kullanıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle badem üreticileri, ürünlerini korumak amacıyla dumanlama yöntemi kullanarak, bahçelerinde 'zirai don nöbeti' başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, "Çiftçilerimiz tarlalarında zirai dona karşı dumanlama sistemiyle tedbir alıyor. Bu sezonun herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

İlçede 900 rakım üzerinde bulunan bölgelerde badem bahçelerinde ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde soğuktan zarar görmemesi için üreticiler seferber oldu. 11 Nisan tarihine kadar sürmesi beklenen dondurucu soğuklara karşı çiftçiler, tarlalarına yerleştirdikleri saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışıyor. Akşam saatlerinde yüksek rakımlı bölgelerde ağaçları bulunan üreticiler, dumanlama çalışmalarına başladı. Üreticilerin sabahın ilk saatlerine kadar bu işleme devam edeceği belirtildi.

'DUMANLI KORUMA' İLE 0 DERECE MÜCADELESİ

Demirci ilçesi Oyukarkası mevkisinde, 250 dönümlük arazide 5 bin ağaçla üretim yapılan bir çiftlikte üreticiler, termometrelerin eksi 3 dereceyi gösterdiği gece saatlerinde, yaktıkları materyallerden çıkan yoğun duman sayesinde bahçe içerisindeki ısıyı 0 derece civarında tutarak filizlerin donmasını engellemeye çalıştı.

'BU YIL TEDBİRLERİMİZİ DAHA DA ARTIRDIK'

Çiftlik yöneticisi İsmail Hakkı Sular, "5 bin badem ağacımız var. 25 bin ton rekolte bekliyoruz. Zirai don sebebiyle geçen yıl ürün alamadık. Bu yıl tedbirlerimizi daha da artırdık. Şu an en kolay yapabileceğimiz dumanla mücadelede. Don ve dolu sigortamızı yaptırdık fakat mücadelemizi bırakmıyoruz. İlk önce kendi ürünlerimiz olan bademlerimizin kabuklarını yakıyoruz. Kabuklar daha uzun süre dumanlama yapıyor" dedi.

'BADEMLERİMİZİ KORUMA ALTINA ALIYORUZ'

Çiftlikte görevli Ziraat Mühendisi Muharrem Çaka, "Sıcaklıkların iki gece boyunca eksi 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu dumanlama sistemi ile 2 derece bahçemizi sıcak tutarak meyveye gelmekte olan bademlerimizi koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE ZİRAİ DON RİSKİ BULUNUYOR'

Dumanlama çalışmalarını yerinde takip eden Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bu dönemlerde, ülke genelinde yaşadığımız bir zirai don olayı vardı. Bakanlığımız bu duruma kayıtsız kalmayarak geçtiğimiz yıl çiftçimize destekleme vermişti. Yine aynı tarihlerdeyiz ve meteoroloji verilerine göre zirai don riski bulunuyor. Bizde İlçe Tarım Müdürlüğü olarak, çiftçilerimize zirai don uyarısında bulunduk. Yapılan çalışmaları yerinde takip etmek için sahaya indik. Çiftçilerimiz tarlalarında zirai dona karşı dumanlama sistemiyle tedbirler alıyor. Bu sezonun herhangi bir doğal afet yaşamadığımız bir yıl olmasını diliyorum. İlçemizde 14 bin dekar badem üretim alanımız var. Meyve veren ağacımız 200 bin adet civarında. Arkadan yetişen 400 bin adette badem ağacımız mevcut. Ürün rekoltemizi 500 ton olarak bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Son Dakika

