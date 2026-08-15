Demirci'de Çocuklardan Mini Pazar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de Çocuklardan Mini Pazar

Demirci\'de Çocuklardan Mini Pazar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirci'de düzenlenen mini pazarda çocuklar, ürünlerini satarak ticaret tecrübesi kazandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "mini pazar" etkinliğinde çocuklar, ürettikleri ve hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

Öğretmenler Zehra Betül Akkılıç ve Kadriye İclal Var'ın gerçekleştirdiği etkinlikte 5-13 yaş grubundaki çocuklar, ilçedeki pazar yerinde tezgah açtı.

"Mini pazar, çocuklar alışveriş yapar, eğlence katlanır" pankartının yer aldığı pazarda çocuklar, hazırladıkları ürünleri satarak erken yaşta ticaret ve para yönetimi deneyimi kazandı.

Gıda ve hediyelik eşya gibi ürünlerin yer aldığı pazarda çeşitli oyunlar ve sürpriz etkinlikler de gerçekleştirildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarı ziyaret ederek çocukların stantlarından alışveriş yaptı.

Öğretmen Zehra Betül Akkılıç, yaptığı açıklamada, çocuklarla buluşmayı hedefledikleri mini bir pazar kurduklarını, çeşitli ürünlerin yer aldığı 40 satış tezgahının açıldığını söyledi.

Mini pazarda tezgah açan 7 yaşındaki Ekin Kula da erik, hünnap ve ceviz sattığını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de Çocuklardan Mini Pazar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi Yurt dışı emeklilerin araç getirme şartları yeniden düzenlendi
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu’yla cezaevinde görüştü Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ziyaret: Beşikçioğlu'yla cezaevinde görüştü
USS Abraham Lincoln’ün yerine USS George Washington Orta Doğu’ya geliyor USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington Orta Doğu'ya geliyor
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle Dünyaca ünlü oyuncudan kendinden küçük sevgilisiyle şaşırtan hamle!

15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
15:38
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan’dan özel açıklamalar
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:21
CHP’li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
CHP'li Gürsel Tekin: Cumhur İttifakı hariç tüm partilerle ittifak yapabiliriz
14:18
Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:20:05. #7.12#
SON DAKİKA: Demirci'de Çocuklardan Mini Pazar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.