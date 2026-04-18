Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demirci'de Kispet Ustası: Geleneksel Zanaatı Yaşatıyor

18.04.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Kozak, 20 yıldır geleneksel kispet yaparak pehlivanlara gönderiyor, mesleğe ilgi azalıyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan kispet ustası Murat Kozak (52), ata sporu yağlı güreşin kıyafeti kispeti geleneksel yöntemlerle üreterek Türkiye'nin farklı illerindeki pehlivanlara gönderiyor.

Demirci ilçesi Camiatik Mahallesi Birlik Caddesi'nde kardeşi Mehmet Kozak ile birlikte 41 yıldır ayakkabıcılık yapan Murat Kozak, yaklaşık 20 yıl önce kispet dikimini kendi çabalarıyla öğrendi. Atölyesinde yaptığı denemelerin ardından üretime başlayan Kozak, zamanla farklı illerdeki pehlivanlara kispet göndermeye başladı. Ege Bölgesi'nde kispet üretimi yapan tek usta olduğunu söyleyen Kozak, mesleğe ilginin ise azaldığını belirtti.

'DENEME YANILMA YÖNTEMİYLE ÜRETMEYE BAŞLADIM'

Başpehlivan Kadir Ergin ve Rıfat Dönmez gibi isimler için de kispet diken Kozak, siparişlere göre yılda ortalama 10 kispet diktiğini dile getirerek, "Mesleğe ilkokuldan sonra babamızın yanında ayakkabı tamirciliği ile başladık. Bu işi yaparken kispet işine merak sardım. Güreşlere gidip kispetleri inceleyerek deneme yanılma yöntemiyle üretmeye başladım. Pehlivanın ölçüsünü alarak hazırlıyoruz. Kalıba alıp ölçüye göre kesiyoruz. Bir kispet için yaklaşık 3 metre uzunluğunda 'vidala' olarak adlandırılan, genellikle çanta ve ayakkabı yapımında kullanılan sepilenmiş dana derisi kullanıyorum. Bel işçiliği ve nakışını dikiş makinesinde yapıyorum. Türkiye'nin farklı illerine kispet gönderiyorum. Kendi çocuklarım da dahil meslek öğrenmek isteyen yok. Bu meslekle 2 çocuk büyüttüm. Ne olursa olsun zanaat, altın bileziktir" dedi.

Murat Kozak'ın ağabeyi Mehmet Kozak ise mesleğin aile büyüklerinden miras kaldığını belirterek, "Meslek bizim babamızın dedesinden bugünlere gelmektedir. Üç kardeş ayakkabıcılık üretimi ve tamiratını yapıyoruz. Ayakkabıcılık emek isteyen bir meslek. Eskisi gibi çırak bulunmuyor. Sipariş üzerine kispet üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: İpek KALAY/ DEMİRCİ (Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: Demirci'de Kispet Ustası: Geleneksel Zanaatı Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.