Demirci'de Tarım Arazisi Yanlış - Son Dakika
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Demirci'de Tarım Arazisi Yanlış

Demirci\'de Tarım Arazisi Yanlış

Demirci'de çıkan yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü, itfaiye yangını söndürdü.

11.11.2024 22:16
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Kerpiçlik Mahallesi Kapaklı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Demirci İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü.

Yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Demirci, manisa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de Tarım Arazisi Yanlış - Son Dakika

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