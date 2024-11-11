Manisa'nın Demirci ilçesindeki yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Kerpiçlik Mahallesi Kapaklı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Demirci Orman İşletme Müdürlüğü ve Demirci İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü.
Yangında 2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Demirci'de Tarım Arazisi Yanlış - Son Dakika
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