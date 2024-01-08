Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, başarılı sporcuları makamında kabul etti.

Gün, makamında okullar arası güreş müsabakasında dereceye giren 8 sporcuyla bir araya geldi.

Sporcuları tebrik eden Gün, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları olduğunu söyledi.

Sporculara gereken desteğin verileceğini ifade eden Gün, ilçenin adının artık sporla duyulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gün, sporculara hediyeler verdi.