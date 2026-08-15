Demirköy\'de Doğalgaz Altyapı Değerlendirmesi

Demirköy'de devam eden doğalgaz altyapı çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Recep Gün, belediye binasında GAZDAŞ Grup Başkanı Fuat Celepci ve GAZDAŞ Yatırımlar Direktörü Sinan Temur ile bir araya geldi.

Toplantıda, ilçede yürütülen doğalgaz altyapı çalışmalarının mevcut durumu, yatırımların ilerleyişi ve ilçenin altyapı ihtiyaçları görüşüldü.

Gün, doğalgaz çalışmalarının ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yürütülen projelerin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Gün, en kısa sürede çalışmaları tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.