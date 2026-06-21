Demirköy'de Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği - Son Dakika
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Demirköy'de Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği

21.06.2026 17:04
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Demirköy'de düzenlenen yağmur duası ve şükür mevlidine 1300 kişi katıldı, sema gösterisi yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de geleneksel olarak düzenlenen "Yağmur Duası ve Şükür Mevlidi" etkinliği gerçekleştirildi.

Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu ve köy ihtiyar heyetinin organizasyonunda, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 1300 kişi katıldı.

Öğle namazının ardından köy meydanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı icra edildi. Katılımcılara yemek ikramında bulunulan etkinlikte, tasavvuf musikisi heyeti eşliğinde sema gösterisi de sunuldu.

Demirköy Muhtarı Zeynep Karasu, AA muhabirine, etkinliği her yıl geleneksel olarak gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Katılımın her geçen yıl arttığını ifade eden Karasu, "Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Etkinliğimize maddi ve manevi destek veren hayırseverlerimize ve katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Demirköy'de Geleneksel Yağmur Duası Etkinliği - Son Dakika

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