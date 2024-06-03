Demirköy'de Halk Eğitim Kursları Sergisi İlgi Gördü - Son Dakika
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Demirköy'de Halk Eğitim Kursları Sergisi İlgi Gördü

Demirköy\'de Halk Eğitim Kursları Sergisi İlgi Gördü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de düzenlenen Halk Eğitim Kursları sergisi, el sanatları ve dikiş kurslarında yapılan ürünlerin sergilenmesiyle büyük ilgi gördü. Sergiye katılan Kaymakam Kahraman, bu tür etkinliklerin toplumun eğitimine ve bireylerin kişisel gelişimine katkı sağladığını belirtti. Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve diğer protokol üyeleri de sergiyi gezip kursiyerlerle sohbet etti ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

03.06.2024 09:33
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de düzenlenen Halk Eğitim Kursları sergisi ilgi gördü. Sergide el sanatları ve dikiş kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

Kurum Müdürü Fatoş Karaca Beler tüm katılımcılara ve daha önce Halk Eğitim Merkezinin Usta Öğreticisi olup şu anda Demirköy'ün Muhtarı Seçilen Zeynep Karasu'ya misafirperverliği için ve emeği geçen usta öğreticileri ile kursiyerlere de teşekkür etti.

Kaymakam Kahraman, sergi sonunda emeği geçenleri tebrik ederek, bu tür Halk Eğitim etkinliklerinin devamının önemine değindi.

Kaymakam Kahraman, bu etkinliklerin toplumun eğitimine ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu, aynı zamanda bu tür sergilerin, halkın el sanatlarına olan ilgisini artırmakta ve kursiyerlerin emeklerini takdir etmek için güzel bir fırsatlar sunduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve diğer protokol üyeleri emeği geçen herkese teşekkür ederek sergiyi gezip kursiyerlerle sohbet ettiler ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldılar.

Etkinliğe Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Okur ve Nedim Yıldırım, Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler ve Müdür Yardımcısı Mustafa Korkmaz, Pazaryeri Halk Eğitim eğitimcileri ve personelleri katıldı.

Kaynak: AA

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