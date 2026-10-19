Demirköy ve Lüleburgaz'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Demirköy ve Lüleburgaz'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

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Demirköy ve Lüleburgaz\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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Demirköy ve Lüleburgaz'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi; her iki ilçede Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Demirköy'de Kaymakam Hamza Erdem ve Belediye Başkanı Recep Gün, Lüleburgaz'da Belediye Başkanı Murat Gerenli törenlerde yer aldı.

Demirköy'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Demirköy İlçe, Belde ve Köy Muhtarları Derneği temsilcileri anıta çelenk sundu.

Törene, Kaymakam Hamza Erdem, Belediye Başkanı Recep Gün, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çevreyi kirlettiği iddia edilen kişiye ceza uygulandı

Lüleburgaz'da çöp konteynırı yanına mobilya atıkları bıraktığı iddia edilen kişiye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bir kişinin çöp konteynırı yanında kaldırıma mobilya atıkları bıraktığını belirledi.

Çevre kirliliğine neden olduğu iddia edilen kişiye idari para cezası uygulandı.

Lüleburgaz'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Lüleburgaz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareler Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Gündüz ile Lüleburgaz Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Erbaş, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Belediye Başkanı Murat Gerenli dernek başkanlarına çiçek verdi.

Dernek Başkanı Gündüz, konuşmasında, Muhtarlar Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Muhtarlığın demokrasinin en köklü ve önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Gündüz, vatandaşların sorunlarını, üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşmak için çaldığı ilk kapının muhtarlık olduğunu söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Gündüz, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması ve yerleşim yerlerinin daha güzel, düzenli ve yaşanabilir hale getirilmesi için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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