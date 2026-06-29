Demirtaş'tan Göktaş'a Mektup - Son Dakika
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Demirtaş'tan Göktaş'a Mektup

29.06.2026 23:52
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Selahattin Demirtaş, Deniz Göktaş'a mizahi bir mektup yazarak gençlerin özgür düşünmelerini savundu.

(ANKARA)- Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, komedyen Deniz Göktaş'a el yazısıyla mektup yazdı. Demirtaş, mizahi ifadeler kullandığı mektubunda, "Gençler korkmadan, özgürce düşünüp, konuşsun, gülsünler bari" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, komedyen Deniz Göktaş'a el yazısıyla mektup yazdı. " 'AZ KALDI' NEDİR!" notuyla paylaşılan mektubunda Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Avukatlarım dediler ki 'Deniz Göktaş diye genç bir adam var, siyasi mizah yapmak suretiyle çaktırmadan senin koltuğuna göz dikmiş, haberin olsun!' Dedim 'Şu andaki koltuğuma mı?' 'Evet' dediler. 'Öyle görünüyor ki bugün yarın tutuklanır.' 'Hadi inşallah, hayırlısı' dedim. O hapse girerse ben bu defa kesin çıkarım, nitekim hapishaneler aynı anda iki adet böyle mahpusu kaldıramaz. Az kaldı!"

Böylesi genç yetenekleri teşvik ve tahrik etmek de boynumuzun borcudur. Bak, güzel kardeşim; kesinlikle doğru yoldasın, aynen devamke. Bu arada bana bazen 'Selo' diyenler oluyor, ben de sana kısaca 'Denyo' diyebilir miyim? Gerçi bu olmadı, senin ismini kısaltamıyoruz. Hatta assalar da kesseler de olmuyor; Deniz her zaman deniz olarak kalıyor. Neyse, ben sana mecburen kısaca Deniz diyeceğim.

Bak, Deniz kardeş; koltuğuma göz dikmeni takdirle karşıladım hatta tatlı bir telaş, fazlaca umut da var. On yıldır bu günü bekliyorum; Yılmaz, Cem falan benim yerime gelirler diye düşünmüştüm de denyolar beni hayal kırıklığına uğrattılar. Fakat sen öyle değilsin canım kardeşim; sende o ışık var, başaracaksın illa ki. Çaban, mücadelen, gayretin mutlaka sonuç verecek, vazgeçme lütfen.

Baktın sabahın köründe kapına dayanmıyorlar, ki en kötüsü bu şekilde beklemektir, durma sen git. Taksim'e git mesela, avukatlarımın sana ileteceği iki tane sağlam sloganı sol yumruk havada, hançereni yırtarcasına meydanın ortasında haykır, akşamına koltuğum senindir inşallah.

Sana bir de abi tavsiyesi; 'Yurt dışına kaçmadım ki, iki şort, iki tişörtle yurt dışına mı kaçılır', şeklindeki argümanın pek sağlam olmamış. Sanırsın kıyafet yeryüzünde bir tek Türkiye'de satılıyor, dünyanın geri kalanı halen incir yaprağıyla geziyor. Öyle olmaz, yemezler bunlar. Misal şöyle inandırıcı bir şeyler uydur: 'Ya yeminle altın fiyatları dip yapınca daha dün bi çeyrek aldım, haftaya yine tavan yapınca satcam. Çeyreği Türkiye'de bırakıp kaçar mıyım ya'

Takdir yine de senindir Deniz kardeş, bu halk her halükarda Deniz'leri sever. Üstelik tuhaftır ki dönmeyen Deniz'leri daha çok severler olan bana olacak ya neyse, yapacak bir şey yok.

Son olarak yetkililere de seslenmek isterim; bu genç arkadaşımız tam olarak neler söylemiş bilemiyorum ama bırakın da gençler korkmadan, özgürce düşünüp, konuşsun, gülsünler bari. Toplumsal gelişme, ilerleme için özgürlükler şarttır, olmazsa olmazdır, gençleri engellemeyin lütfen.

Not: Eğer ki gösterisinde bana da giydirmişse tutuklayın tabi, o ayrı."

Kaynak: ANKA

Selahattin Demirtaş, Politika, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş'tan Göktaş'a Mektup - Son Dakika

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