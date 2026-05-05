Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor

TAŞKENT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, uluslararası lojistiğin karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar göz önüne alındığında Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın ikinci büyük kenti Semerkant'ta düzenlenen, Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 59. yıllık toplantısının açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin, kargo teslim süresini 10 güne kadar kısaltmasının ve Orta Asya bölgesinin transit geçiş potansiyelini önemli ölçüde artırmasının beklendiğini belirtti.

Projenin bölgedeki lojistik bağlantıları güçlendirecek kritik bir köprü işlevi göreceğini ifade eden Mirziyoyev, bunun katılımcı ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini vurguladı.

Mirziyoyev ayrıca, idari prosedürlerin kolaylaştırılması, belge akışının dijitalleştirilmesi ve sınır ötesi yük taşımacılığının hızlandırılması amacıyla "Dijital Gümrük ve Lojistik İttifakı" kurulmasını önerdi.