Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor

Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor
05.05.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mirziyoyev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin lojistikteki zorlukları aşacağını belirtti.

TAŞKENT, 5 Mayıs (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, uluslararası lojistiğin karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar göz önüne alındığında Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın ikinci büyük kenti Semerkant'ta düzenlenen, Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'nun 59. yıllık toplantısının açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin, kargo teslim süresini 10 güne kadar kısaltmasının ve Orta Asya bölgesinin transit geçiş potansiyelini önemli ölçüde artırmasının beklendiğini belirtti.

Projenin bölgedeki lojistik bağlantıları güçlendirecek kritik bir köprü işlevi göreceğini ifade eden Mirziyoyev, bunun katılımcı ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğini vurguladı.

Mirziyoyev ayrıca, idari prosedürlerin kolaylaştırılması, belge akışının dijitalleştirilmesi ve sınır ötesi yük taşımacılığının hızlandırılması amacıyla "Dijital Gümrük ve Lojistik İttifakı" kurulmasını önerdi.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:03:26. #7.12#
SON DAKİKA: Demiryolu Projesiyle Lojistik Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.