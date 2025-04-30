Demokrasi Bilinci İçin Yarışmalar Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demokrasi Bilinci İçin Yarışmalar Düzenleniyor

MEB, 15 Temmuz için öğrencilere yönelik yarışmalar organize ederek milli iradesi güçlendirmeyi amaçlıyor.

30.04.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak, milli iradeye bağlılıklarını güçlendirmek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemini anlatmak amacıyla yarışmalar düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, öğrencilerin demokrasi ve bağımsızlık bilinci kazanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesi ve 15 Temmuz 2016'daki terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin unutturulmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliği yaptı.

İşbirliği kapsamında öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak, milli iradeye ve bağımsızlığa olan bağlılığı güçlendirmek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini kavratmak amacıyla 6 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

Lise öğrencileri, yarışmalara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu Türk Halk Müziği koro, afiş, slogan ve kısa film kategorilerinde; ortaokul öğrencileri ise resim ve şiir kategorilerinde katılım sağlayabilecek.

Yarışmanın başvuruları 2 Mayıs'ta başlayacak.

Başvuru süreci

Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler, okul müdürlüklerine elden veya dijital ortamdan teslim edilebilecek.

Okullara yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından eserler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilecek. Burada ilçe genelinde eserler değerlendirilerek birinciler belirlenecek ve eserler il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen il birincilerinin eserlerinin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesinin ardından ise ülke genelinde dereceye giren eserler 30 Haziran-8 Temmuz arasında ilan edilecek.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışmaların ödül töreni ise 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrasi Bilinci İçin Yarışmalar Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
28 çocuğu ve 250’den fazla torunu var 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı 28 çocuğu ve 250'den fazla torunu var! 136 yaşındaki dede uzun yaşamasının sırrını bedduaya bağladı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
15:04
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ünlü iş insanı Ömer Tolon, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
14:53
CHP’li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
CHP'li belediye başkanı da Osimhen için devreye girdi
14:51
Sivas’ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
14:42
12 yıldır komada olan Michael Schumacher’den duygulandıran hareket
12 yıldır komada olan Michael Schumacher'den duygulandıran hareket
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:38
Murat Ongun’un eşinden akla ziyan ifade
Murat Ongun'un eşinden akla ziyan ifade
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 10:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: Demokrasi Bilinci İçin Yarışmalar Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.