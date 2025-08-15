Demokrasi Mahallesi'nde Yeni Cami Yakında Açılıyor

Melikgazi Belediyesinin, Demokrasi Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirdiği İlmi Ayet Aksoy-İsmail Aksoy Cami inşaatında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern mimari ile geleneksel cami dokusunun bir araya geldiği caminin 175 kişilik kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, caminin çevre düzenleme çalışmalarının başladığını ifade etti.

Vatandaşların yaşamına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızın talep ve önerilerine göre projeler üretiyoruz. Bu kapsamda TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ibadet ihtiyacını karşılamak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla butik bir cami yaptık, bitmek üzere. Cami hem ibadet hem de mahalle kültürünün yaşatılması açısından önemli bir eser olacak. Melikgazi'mize hayırlı olsun."