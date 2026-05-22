Demokrasi Platformu'ndan CHP Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demokrasi Platformu'ndan CHP Uyarısı

22.05.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrasi Platformu, CHP'nin kurultayının iptalini protesto etti, hukuka müdahaleyi kınadı.

(ANKARA) - Demokrasi Platformu'ndan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Siyasi partilerin 'barış içinde yarışmasını', siyasi ahlak ve nezaketin gereği olan her türlü tutumu destekliyor, 'mutlak butlan' kararı ve siyaseti yargı eliyle dizayn etmek anlamına gelen tüm çaba ve uygulamaları kınıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Demokrasi Platformu tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Demokrasi Platformu'nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bu kararı, bütün siyasi mülahazaların dışında, parti kimliğini ve aidiyetini bir yana bırakarak demokratik düzene bir müdahale olarak değerlendiriyoruz."

Anayasa'nın 79. maddesinde, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, süreci yönetme ve seçimlere ilişkin tüm sorunları inceleyerek karara bağlama görev ve yetkisi, açık bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiştir. Seçimlerin kamu düzenini çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle de YSK'nın kararlarına karşı hiçbir makam ve merciye başvurulamayacağı öngörülmüştür.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olması nedeniyle parti içinde yapılan seçimler de Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimine tabi tutularak teminat altına alınmıştır. Bu teminatın, siyasi içerikli yorumlarla 'tek hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin' iradesine bırakılması, demokratik hayatta onarılması güç yaralar açacaktır.

"HİÇBİR PARTİ GÜVEN İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREMEYECEKTİR"

Hemen belirtmek gerekirse, bireylerin parti tüzel kişiliğinden ayrı, cezai sorumlulukları bu teminatın dışındadır. Yetki konusuyla ilgili çok farklı görüş ve değerlendirmeler olmakla birlikte, esas mesele, hangi merci tarafından olursa olsun, siyasete hukuk eliyle müdahalede bulunulmasıdır.

Şu konunun altını önemle çizmek isteriz ki; Anayasa'ya açıkça aykırı olan 'mutlak butlan' kararı sonrasında hiçbir parti güven içinde faaliyet gösteremeyecektir. Siyasi kuşatma içine hapsolmuş bir yargı düzeni, partilere sağlanmış bu anayasal teminatı hiçbir dönemde koruyamayacaktır. Yargıyı siyasi rekabetin tarafı haline getiren bu hukuksuzluk, demokratik düzeni ve bilhassa ekonomik hayatı olumsuz etkilemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrara büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu bu süreçte, ekonomiyi daha da kötüleştirecek ve ülkeyi siyasi kaosa sürükleyecek uygulama ve tutumlardan herkesin özellikle kaçınması gerektiğine inanıyoruz.

Demokrasiyi siyasi öfkeye kurban etmeden, 'hukuk güvenliği' içinde siyasi partilerin halkın iradesiyle baş başa bırakılması lazım. Demokratik kültürün adabına ve mertliğine yakışan her türlü davranışı, siyasi partilerin 'barış içinde yarışmasını', siyasi ahlak ve nezaketin gereği olan her türlü tutumu destekliyor, 'mutlak butlan' kararı ve siyaseti yargı eliyle dizayn etmek anlamına gelen tüm çaba ve uygulamaları kınıyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrasi Platformu'ndan CHP Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

17:26
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:36:51. #7.13#
SON DAKİKA: Demokrasi Platformu'ndan CHP Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.