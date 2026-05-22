Demokrasi Platformu'ndan CHP Uyarısı

(ANKARA) - Demokrasi Platformu'ndan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin, "Siyasi partilerin 'barış içinde yarışmasını', siyasi ahlak ve nezaketin gereği olan her türlü tutumu destekliyor, 'mutlak butlan' kararı ve siyaseti yargı eliyle dizayn etmek anlamına gelen tüm çaba ve uygulamaları kınıyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Demokrasi Platformu tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Demokrasi Platformu'nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bu kararı, bütün siyasi mülahazaların dışında, parti kimliğini ve aidiyetini bir yana bırakarak demokratik düzene bir müdahale olarak değerlendiriyoruz."

Anayasa'nın 79. maddesinde, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, süreci yönetme ve seçimlere ilişkin tüm sorunları inceleyerek karara bağlama görev ve yetkisi, açık bir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiştir. Seçimlerin kamu düzenini çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle de YSK'nın kararlarına karşı hiçbir makam ve merciye başvurulamayacağı öngörülmüştür.

Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olması nedeniyle parti içinde yapılan seçimler de Yüksek Seçim Kurulu'nun denetimine tabi tutularak teminat altına alınmıştır. Bu teminatın, siyasi içerikli yorumlarla 'tek hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin' iradesine bırakılması, demokratik hayatta onarılması güç yaralar açacaktır.

"HİÇBİR PARTİ GÜVEN İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREMEYECEKTİR"

Hemen belirtmek gerekirse, bireylerin parti tüzel kişiliğinden ayrı, cezai sorumlulukları bu teminatın dışındadır. Yetki konusuyla ilgili çok farklı görüş ve değerlendirmeler olmakla birlikte, esas mesele, hangi merci tarafından olursa olsun, siyasete hukuk eliyle müdahalede bulunulmasıdır.

Şu konunun altını önemle çizmek isteriz ki; Anayasa'ya açıkça aykırı olan 'mutlak butlan' kararı sonrasında hiçbir parti güven içinde faaliyet gösteremeyecektir. Siyasi kuşatma içine hapsolmuş bir yargı düzeni, partilere sağlanmış bu anayasal teminatı hiçbir dönemde koruyamayacaktır. Yargıyı siyasi rekabetin tarafı haline getiren bu hukuksuzluk, demokratik düzeni ve bilhassa ekonomik hayatı olumsuz etkilemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrara büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu bu süreçte, ekonomiyi daha da kötüleştirecek ve ülkeyi siyasi kaosa sürükleyecek uygulama ve tutumlardan herkesin özellikle kaçınması gerektiğine inanıyoruz.

Demokrasiyi siyasi öfkeye kurban etmeden, 'hukuk güvenliği' içinde siyasi partilerin halkın iradesiyle baş başa bırakılması lazım. Demokratik kültürün adabına ve mertliğine yakışan her türlü davranışı, siyasi partilerin 'barış içinde yarışmasını', siyasi ahlak ve nezaketin gereği olan her türlü tutumu destekliyor, 'mutlak butlan' kararı ve siyaseti yargı eliyle dizayn etmek anlamına gelen tüm çaba ve uygulamaları kınıyoruz."