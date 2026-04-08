Demokrasi Platformu 'Önce Siyaset Değişmeli' Toplantısını Gerçekleştirdi

Demokrasi Platformu, pazar günü Ankara'da 'Önce Siyaset Değişmeli' başlıklı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptı. Toplantıda, 2014 yılındaki Twitter yasağı ve Anayasa Mahkemesi kararları tartışıldı.
2014'te, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik tepkileri sonrasında Twitter'a erişim engellendi. Anayasa Mahkemesi, başvurular üzerine bu yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine oy birliğiyle karar verdi. Erdoğan kararı eleştirirken, Haşim Kılıç mahkemenin kararını savundu.
Toplantıda, 2014'te Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 59. sırada olduğu, bugün ise 118. sıraya düştüğü belirtilerek, hukukun üstünlüğündeki gerilemeye dikkat çekildi. Katılımcılar, siyasal değişim ihtiyacını vurguladı.
